rHYPURR 今日價格

rHYPURR (RHYPURR) 今日實時價格為 $ 2.32，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 RHYPURR 兌 USD 的匯率為 $ 2.32 每 RHYPURR。

rHYPURR 目前市值在 $ 713,315 排名第 #-，流通供應量為 307.28K RHYPURR。過去 24 小時內，RHYPURR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.8，而歷史最低價為 $ 0.01893214。

短期表現方面，RHYPURR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.34%。過去一天，總交易量達到 $ 42.20。

rHYPURR（RHYPURR）市場資訊

市值 $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K 成交量（24H） $ 42.20$ 42.20 $ 42.20 完全稀釋市值 $ 713.32K$ 713.32K $ 713.32K 流通量 307.28K 307.28K 307.28K 總供應量 307,283.2403213836 307,283.2403213836 307,283.2403213836

rHYPURR 的目前市值為 $ 713.32K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 42.20。RHYPURR 的流通量為 307.28K，總供應量是 307283.2403213836，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 713.32K。