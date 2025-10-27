Rhetor（RT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01310586 $ 0.01310586 $ 0.01310586 24H最低價 $ 0.01369001 $ 0.01369001 $ 0.01369001 24H最高價 24H最低價 $ 0.01310586$ 0.01310586 $ 0.01310586 24H最高價 $ 0.01369001$ 0.01369001 $ 0.01369001 歷史最高 $ 0.02402558$ 0.02402558 $ 0.02402558 最低價 $ 0.00858898$ 0.00858898 $ 0.00858898 漲跌幅（1H） -0.47% 漲跌幅（1D） -1.32% 漲跌幅（7D） +1.72% 漲跌幅（7D） +1.72%

Rhetor（RT）目前實時價格為 $0.01312793。過去 24 小時內，RT 的交易價格在 $ 0.01310586 至 $ 0.01369001 之間波動，市場活躍度顯著。RT 的歷史最高價為 $ 0.02402558，歷史最低價為 $ 0.00858898。

從短期表現來看，RT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.47%，過去 24 小時內變動為 -1.32%，過去 7 天內累計變動為 +1.72%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Rhetor（RT）市場資訊

市值 $ 13.15M$ 13.15M $ 13.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.15M$ 13.15M $ 13.15M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Rhetor 的目前市值為 $ 13.15M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RT 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999501.125052，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.15M。