RFLIX 今日價格

RFLIX (RFLX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.66%。目前 RFLX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RFLX。

RFLIX 目前市值在 $ 54,087 排名第 #-，流通供應量為 1.00B RFLX。過去 24 小時內，RFLX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RFLX 在過去一小時內波動了 -0.19%，過去7 天內波動了 +68.01%。過去一天，總交易量達到 --。

RFLIX（RFLX）市場資訊

市值 $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

RFLIX 的目前市值為 $ 54.09K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RFLX 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.09K。