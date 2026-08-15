Rezerve Money 今日價格

Rezerve Money (RZR) 今日實時價格為 $ 0.524723，過去 24 小時內變化了 3.98%。目前 RZR 兌 USD 的匯率為 $ 0.524723 每 RZR。

Rezerve Money 目前市值在 $ 770,894 排名第 #-，流通供應量為 1.47M RZR。過去 24 小時內，RZR 的交易價格在 $ 0.521587（低點）和 $ 0.556838（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 16.2，而歷史最低價為 $ 0.15524。

短期表現方面，RZR 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -14.48%。過去一天，總交易量達到 $ 578.14。

Rezerve Money（RZR）市場資訊

市值 $ 770.89K$ 770.89K $ 770.89K 成交量（24H） $ 578.14$ 578.14 $ 578.14 完全稀釋市值 $ 770.89K$ 770.89K $ 770.89K 流通量 1.47M 1.47M 1.47M 總供應量 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227 1,469,159.625462227

Rezerve Money 的目前市值為 $ 770.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 578.14。RZR 的流通量為 1.47M，總供應量是 1469159.625462227，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 770.89K。