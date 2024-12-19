Revest Finance 圖標

Revest Finance 價格 (RVST)

USD

Revest Finance (RVST) 實時價格圖表

$0.0198341
$0.0198341$0.0198341
-6.70%(1D)

今天 Revest Finance (RVST) 的價格

今天 Revest Finance (RVST) 的實時價格爲 0.0198341 USD。目前其市值爲 $ 1.80M USD。RVST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Revest Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.70K USD
- Revest Finance 當天價格變化爲 -6.73%
- 其循環供應量爲 90.63M USD

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Revest Finance (RVST) 價格表現 USD

今天內，Revest Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00143257697886757
在過去30天內，Revest Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042814443
在過去60天內，Revest Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0079677149
在過去90天內，Revest Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02561498771379521

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00143257697886757-6.73%
30天$ -0.0042814443-21.58%
60天$ -0.0079677149-40.17%
90天$ -0.02561498771379521-56.35%

Revest Finance (RVST) 價格分析

Revest Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01929866
$ 0.01929866$ 0.01929866

$ 0.02126668
$ 0.02126668$ 0.02126668

$ 0.534352
$ 0.534352$ 0.534352

+0.07%

-6.73%

-11.86%

Revest Finance (RVST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

$ 6.70K
$ 6.70K$ 6.70K

90.63M
90.63M 90.63M

什麼是Revest Finance (RVST)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Revest Finance (RVST) 資源

官網

大家還在問：關於 Revest Finance (RVST) 的其他問題

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RVST 兌換爲當地貨幣

1 RVST 兌換 AUD
A$0.031536219
1 RVST 兌換 GBP
0.015668939
1 RVST 兌換 EUR
0.019040736
1 RVST 兌換 USD
$0.0198341
1 RVST 兌換 MYR
RM0.08925345
1 RVST 兌換 TRY
0.695581887
1 RVST 兌換 JPY
¥3.114152041
1 RVST 兌換 RUB
2.055804465
1 RVST 兌換 INR
1.68788191
1 RVST 兌換 IDR
Rp325.149128304
1 RVST 兌換 PHP
1.171798628
1 RVST 兌換 EGP
￡E.1.00955569
1 RVST 兌換 BRL
R$0.123764784
1 RVST 兌換 CAD
C$0.028362763
1 RVST 兌換 BDT
2.370373291
1 RVST 兌換 NGN
30.798192139
1 RVST 兌換 UAH
0.832635518
1 RVST 兌換 VES
Bs0.991705
1 RVST 兌換 PKR
Rs5.520028371
1 RVST 兌換 KZT
10.405960565
1 RVST 兌換 THB
฿0.685863178
1 RVST 兌換 TWD
NT$0.647186683
1 RVST 兌換 CHF
Fr0.017652349
1 RVST 兌換 HKD
HK$0.154110957
1 RVST 兌換 MAD
.د.م0.198936023