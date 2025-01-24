Reunit Wallet 價格 (REUNI)
今天 Reunit Wallet (REUNI) 的實時價格爲 0.02682438 USD。目前其市值爲 $ 267.97K USD。REUNI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reunit Wallet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 920.71 USD
- Reunit Wallet 當天價格變化爲 -10.94%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，Reunit Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00329632522683456。
在過去30天內，Reunit Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0095557964。
在過去60天內，Reunit Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0111489312。
在過去90天內，Reunit Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.06525410775507611。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00329632522683456
|-10.94%
|30天
|$ -0.0095557964
|-35.62%
|60天
|$ -0.0111489312
|-41.56%
|90天
|$ -0.06525410775507611
|-70.86%
Reunit Wallet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.11%
-10.94%
-44.81%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains
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|1 REUNI 兌換 AUD
A$0.0423825204
|1 REUNI 兌換 GBP
￡0.021459504
|1 REUNI 兌換 EUR
€0.025483161
|1 REUNI 兌換 USD
$0.02682438
|1 REUNI 兌換 MYR
RM0.1174907844
|1 REUNI 兌換 TRY
₺0.957630366
|1 REUNI 兌換 JPY
¥4.1607295818
|1 REUNI 兌換 RUB
₽2.6789508306
|1 REUNI 兌換 INR
₹2.3144075064
|1 REUNI 兌換 IDR
Rp432.6512297514
|1 REUNI 兌換 PHP
₱1.5657390606
|1 REUNI 兌換 EGP
￡E.1.3489980702
|1 REUNI 兌換 BRL
R$0.1588003296
|1 REUNI 兌換 CAD
C$0.0383588634
|1 REUNI 兌換 BDT
৳3.267209484
|1 REUNI 兌換 NGN
₦41.717275776
|1 REUNI 兌換 UAH
₴1.1250144972
|1 REUNI 兌換 VES
Bs1.50216528
|1 REUNI 兌換 PKR
Rs7.4676391482
|1 REUNI 兌換 KZT
₸13.9492140876
|1 REUNI 兌換 THB
฿0.9034451184
|1 REUNI 兌換 TWD
NT$0.8747430318
|1 REUNI 兌換 CHF
Fr0.024141942
|1 REUNI 兌換 HKD
HK$0.2086936764
|1 REUNI 兌換 MAD
.د.م0.2677073124