什麼是Reunit Wallet (REUNI)

What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains

MEXC是領先的加密貨幣交易所,受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC,體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用!

Reunit Wallet (REUNI) 資源 白皮書 官網