RETURN TO MEMES 今日價格

RETURN TO MEMES (RTM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 18.57%。目前 RTM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RTM。

RETURN TO MEMES 目前市值在 $ 308,035 排名第 #-，流通供應量為 898.67M RTM。過去 24 小時內，RTM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00481874，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RTM 在過去一小時內波動了 +0.84%，過去7 天內波動了 +45.30%。過去一天，總交易量達到 $ 49.97K。

RETURN TO MEMES（RTM）市場資訊

市值 $ 308.04K$ 308.04K $ 308.04K 成交量（24H） $ 49.97K$ 49.97K $ 49.97K 完全稀釋市值 $ 310.57K$ 310.57K $ 310.57K 流通量 898.67M 898.67M 898.67M 總供應量 939,127,749.297651 939,127,749.297651 939,127,749.297651

RETURN TO MEMES 的目前市值為 $ 308.04K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 49.97K。RTM 的流通量為 898.67M，總供應量是 939127749.297651，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 310.57K。