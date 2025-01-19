RetardedAPR 價格 (RAPR)
今天 RetardedAPR (RAPR) 的實時價格爲 9.35 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAPR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RetardedAPR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 462.61K USD
- RetardedAPR 當天價格變化爲 +17.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.38。
在過去30天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.6255463850。
在過去60天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.3023387800。
在過去90天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -40.67708854749158。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1.38
|+17.30%
|30天
|$ -2.6255463850
|-28.08%
|60天
|$ -7.3023387800
|-78.09%
|90天
|$ -40.67708854749158
|-81.31%
RetardedAPR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-5.55%
+17.30%
-36.08%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 RAPR 兌換 AUD
A$15.0535
|1 RAPR 兌換 GBP
￡7.667
|1 RAPR 兌換 EUR
€9.0695
|1 RAPR 兌換 USD
$9.35
|1 RAPR 兌換 MYR
RM42.075
|1 RAPR 兌換 TRY
₺331.2705
|1 RAPR 兌換 JPY
¥1,461.1245
|1 RAPR 兌換 RUB
₽958.001
|1 RAPR 兌換 INR
₹809.523
|1 RAPR 兌換 IDR
Rp153,278.664
|1 RAPR 兌換 PHP
₱547.4425
|1 RAPR 兌換 EGP
￡E.469.557
|1 RAPR 兌換 BRL
R$57.035
|1 RAPR 兌換 CAD
C$13.464
|1 RAPR 兌換 BDT
৳1,136.025
|1 RAPR 兌換 NGN
₦14,563.8405
|1 RAPR 兌換 UAH
₴393.7285
|1 RAPR 兌換 VES
Bs504.9
|1 RAPR 兌換 PKR
Rs2,606.593
|1 RAPR 兌換 KZT
₸4,962.793
|1 RAPR 兌換 THB
฿321.5465
|1 RAPR 兌換 TWD
NT$307.5215
|1 RAPR 兌換 CHF
Fr8.5085
|1 RAPR 兌換 HKD
HK$72.743
|1 RAPR 兌換 MAD
.د.م93.874