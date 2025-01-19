RetardedAPR 圖標

RetardedAPR 價格 (RAPR)

USD

RetardedAPR (RAPR) 實時價格圖表

$9.35
$9.35$9.35
+17.20%(1D)

今天 RetardedAPR (RAPR) 的價格

今天 RetardedAPR (RAPR) 的實時價格爲 9.35 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RAPR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RetardedAPR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 462.61K USD
- RetardedAPR 當天價格變化爲 +17.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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RetardedAPR (RAPR) 價格表現 USD

今天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.38
在過去30天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.6255463850
在過去60天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.3023387800
在過去90天內，RetardedAPR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -40.67708854749158

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1.38+17.30%
30天$ -2.6255463850-28.08%
60天$ -7.3023387800-78.09%
90天$ -40.67708854749158-81.31%

RetardedAPR (RAPR) 價格分析

RetardedAPR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 7.97
$ 7.97$ 7.97

$ 11.59
$ 11.59$ 11.59

$ 111.35
$ 111.35$ 111.35

-5.55%

+17.30%

-36.08%

RetardedAPR (RAPR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 462.61K
$ 462.61K$ 462.61K

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什麼是RetardedAPR (RAPR)

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RetardedAPR (RAPR) 資源

官網

大家還在問：關於 RetardedAPR (RAPR) 的其他問題

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RAPR 兌換爲當地貨幣

1 RAPR 兌換 AUD
A$15.0535
1 RAPR 兌換 GBP
7.667
1 RAPR 兌換 EUR
9.0695
1 RAPR 兌換 USD
$9.35
1 RAPR 兌換 MYR
RM42.075
1 RAPR 兌換 TRY
331.2705
1 RAPR 兌換 JPY
¥1,461.1245
1 RAPR 兌換 RUB
958.001
1 RAPR 兌換 INR
809.523
1 RAPR 兌換 IDR
Rp153,278.664
1 RAPR 兌換 PHP
547.4425
1 RAPR 兌換 EGP
￡E.469.557
1 RAPR 兌換 BRL
R$57.035
1 RAPR 兌換 CAD
C$13.464
1 RAPR 兌換 BDT
1,136.025
1 RAPR 兌換 NGN
14,563.8405
1 RAPR 兌換 UAH
393.7285
1 RAPR 兌換 VES
Bs504.9
1 RAPR 兌換 PKR
Rs2,606.593
1 RAPR 兌換 KZT
4,962.793
1 RAPR 兌換 THB
฿321.5465
1 RAPR 兌換 TWD
NT$307.5215
1 RAPR 兌換 CHF
Fr8.5085
1 RAPR 兌換 HKD
HK$72.743
1 RAPR 兌換 MAD
.د.م93.874