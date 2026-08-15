Retard Finder Coin 今日價格

Retard Finder Coin (RFC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 RFC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RFC。

Retard Finder Coin 目前市值在 $ 377,260 排名第 #-，流通供應量為 961.43M RFC。過去 24 小時內，RFC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.133733，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RFC 在過去一小時內波動了 +5.41%，過去7 天內波動了 -5.45%。過去一天，總交易量達到 $ 16.13K。

Retard Finder Coin（RFC）市場資訊

市值 $ 377.26K$ 377.26K $ 377.26K 成交量（24H） $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K 完全稀釋市值 $ 378.72K$ 378.72K $ 378.72K 流通量 961.43M 961.43M 961.43M 總供應量 999,840,033.589843 999,840,033.589843 999,840,033.589843

Retard Finder Coin 的目前市值為 $ 377.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 16.13K。RFC 的流通量為 961.43M，總供應量是 999840033.589843，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 378.72K。