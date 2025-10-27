Retail DAO（RETAIL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00101816 $ 0.00101816 $ 0.00101816 24H最低價 $ 0.00107735 $ 0.00107735 $ 0.00107735 24H最高價 24H最低價 $ 0.00101816$ 0.00101816 $ 0.00101816 24H最高價 $ 0.00107735$ 0.00107735 $ 0.00107735 歷史最高 $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +1.46% 漲跌幅（1D） +2.32% 漲跌幅（7D） +4.07% 漲跌幅（7D） +4.07%

Retail DAO（RETAIL）目前實時價格為 $0.00105528。過去 24 小時內，RETAIL 的交易價格在 $ 0.00101816 至 $ 0.00107735 之間波動，市場活躍度顯著。RETAIL 的歷史最高價為 $ 0.00157166，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RETAIL 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.46%，過去 24 小時內變動為 +2.32%，過去 7 天內累計變動為 +4.07%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Retail DAO（RETAIL）市場資訊

市值 $ 769.16K$ 769.16K $ 769.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 728.40M 728.40M 728.40M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Retail DAO 的目前市值為 $ 769.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RETAIL 的流通量為 728.40M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.06M。