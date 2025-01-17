Restore The Republic 價格 (RTR)
今天 Restore The Republic (RTR) 的實時價格爲 0.00743023 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Restore The Republic 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 522.96K USD
- Restore The Republic 當天價格變化爲 +7.43%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Restore The Republic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00051382。
在過去30天內，Restore The Republic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000816990。
在過去60天內，Restore The Republic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034163075。
在過去90天內，Restore The Republic 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002905123330131298。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00051382
|+7.43%
|30天
|$ -0.0000816990
|-1.09%
|60天
|$ -0.0034163075
|-45.97%
|90天
|$ +0.002905123330131298
|+64.20%
Restore The Republic 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.44%
+7.43%
+8.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 RTR 兌換 AUD
A$0.011888368
|1 RTR 兌換 GBP
￡0.0060184863
|1 RTR 兌換 EUR
€0.0072073231
|1 RTR 兌換 USD
$0.00743023
|1 RTR 兌換 MYR
RM0.033436035
|1 RTR 兌換 TRY
₺0.2631787466
|1 RTR 兌換 JPY
¥1.1530230914
|1 RTR 兌換 RUB
₽0.7662053176
|1 RTR 兌換 INR
₹0.6435322203
|1 RTR 兌換 IDR
Rp121.8070296912
|1 RTR 兌換 PHP
₱0.4353371757
|1 RTR 兌換 EGP
￡E.0.3744092897
|1 RTR 兌換 BRL
R$0.0449528915
|1 RTR 兌換 CAD
C$0.0106252289
|1 RTR 兌換 BDT
৳0.9033673634
|1 RTR 兌換 NGN
₦11.5735491549
|1 RTR 兌換 UAH
₴0.3134071014
|1 RTR 兌換 VES
Bs0.40123242
|1 RTR 兌換 PKR
Rs2.0731084723
|1 RTR 兌換 KZT
₸3.941737015
|1 RTR 兌換 THB
฿0.2566401442
|1 RTR 兌換 TWD
NT$0.244454567
|1 RTR 兌換 CHF
Fr0.0067615093
|1 RTR 兌換 HKD
HK$0.0578071894
|1 RTR 兌換 MAD
.د.م0.0746738115