Restaking Vault ETH（RSTETH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 4,927.53 $ 4,927.53 $ 4,927.53 24H最低價 $ 5,169.9 $ 5,169.9 $ 5,169.9 24H最高價 24H最低價 $ 4,927.53$ 4,927.53 $ 4,927.53 24H最高價 $ 5,169.9$ 5,169.9 $ 5,169.9 歷史最高 $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 最低價 $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 漲跌幅（1H） -0.42% 漲跌幅（1D） +1.60% 漲跌幅（7D） +4.08% 漲跌幅（7D） +4.08%

Restaking Vault ETH（RSTETH）目前實時價格為 $5,050.06。過去 24 小時內，RSTETH 的交易價格在 $ 4,927.53 至 $ 5,169.9 之間波動，市場活躍度顯著。RSTETH 的歷史最高價為 $ 6,262.2，歷史最低價為 $ 4,034.51。

從短期表現來看，RSTETH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.42%，過去 24 小時內變動為 +1.60%，過去 7 天內累計變動為 +4.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Restaking Vault ETH（RSTETH）市場資訊

市值 $ 147.71M$ 147.71M $ 147.71M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 147.71M$ 147.71M $ 147.71M 流通量 29.19K 29.19K 29.19K 總供應量 29,194.33279775863 29,194.33279775863 29,194.33279775863

Restaking Vault ETH 的目前市值為 $ 147.71M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RSTETH 的流通量為 29.19K，總供應量是 29194.33279775863，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 147.71M。