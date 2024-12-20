Restake Finance 價格 (RSTK)
今天 Restake Finance (RSTK) 的實時價格爲 0.0137442 USD。目前其市值爲 $ 525.80K USD。RSTK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Restake Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.16 USD
- Restake Finance 當天價格變化爲 -6.46%
- 其循環供應量爲 38.26M USD
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今天內，Restake Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009500019875541。
在過去30天內，Restake Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002619823。
在過去60天內，Restake Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011315311。
在過去90天內，Restake Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00011837296072756。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0009500019875541
|-6.46%
|30天
|$ -0.0002619823
|-1.90%
|60天
|$ +0.0011315311
|+8.23%
|90天
|$ +0.00011837296072756
|+0.87%
Restake Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.85%
-6.46%
-6.19%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.
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|1 RSTK 兌換 AUD
A$0.021853278
|1 RSTK 兌換 GBP
￡0.010857918
|1 RSTK 兌換 EUR
€0.013194432
|1 RSTK 兌換 USD
$0.0137442
|1 RSTK 兌換 MYR
RM0.0618489
|1 RSTK 兌換 TRY
₺0.48242142
|1 RSTK 兌換 JPY
¥2.167048014
|1 RSTK 兌換 RUB
₽1.422387258
|1 RSTK 兌換 INR
₹1.169768862
|1 RSTK 兌換 IDR
Rp225.314718048
|1 RSTK 兌換 PHP
₱0.811869894
|1 RSTK 兌換 EGP
￡E.0.699717222
|1 RSTK 兌換 BRL
R$0.084389388
|1 RSTK 兌換 CAD
C$0.019654206
|1 RSTK 兌換 BDT
৳1.642569342
|1 RSTK 兌換 NGN
₦21.341856318
|1 RSTK 兌換 UAH
₴0.576981516
|1 RSTK 兌換 VES
Bs0.68721
|1 RSTK 兌換 PKR
Rs3.825148302
|1 RSTK 兌換 KZT
₸7.21089453
|1 RSTK 兌換 THB
฿0.475411878
|1 RSTK 兌換 TWD
NT$0.448610688
|1 RSTK 兌換 CHF
Fr0.012232338
|1 RSTK 兌換 HKD
HK$0.106792434
|1 RSTK 兌換 MAD
.د.م0.137854326