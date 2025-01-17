Resolv wstUSR 價格 (WSTUSR)
今天 Resolv wstUSR (WSTUSR) 的實時價格爲 0.789068 USD。目前其市值爲 $ 216.75M USD。WSTUSR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Resolv wstUSR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 488.63 USD
- Resolv wstUSR 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 274.69M USD
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今天內，Resolv wstUSR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Resolv wstUSR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Resolv wstUSR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Resolv wstUSR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
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Resolv wstUSR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.
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|1 WSTUSR 兌換 AUD
A$1.2625088
|1 WSTUSR 兌換 GBP
￡0.63914508
|1 WSTUSR 兌換 EUR
€0.76539596
|1 WSTUSR 兌換 USD
$0.789068
|1 WSTUSR 兌換 MYR
RM3.550806
|1 WSTUSR 兌換 TRY
₺27.95667924
|1 WSTUSR 兌換 JPY
¥122.65272992
|1 WSTUSR 兌換 RUB
₽81.38447352
|1 WSTUSR 兌換 INR
₹68.3332888
|1 WSTUSR 兌換 IDR
Rp12,935.53891392
|1 WSTUSR 兌換 PHP
₱46.22360344
|1 WSTUSR 兌換 EGP
￡E.39.7690272
|1 WSTUSR 兌換 BRL
R$4.76597072
|1 WSTUSR 兌換 CAD
C$1.12836724
|1 WSTUSR 兌換 BDT
৳95.93488744
|1 WSTUSR 兌換 NGN
₦1,229.07598884
|1 WSTUSR 兌換 UAH
₴33.28288824
|1 WSTUSR 兌換 VES
Bs42.609672
|1 WSTUSR 兌換 PKR
Rs220.15786268
|1 WSTUSR 兌換 KZT
₸418.600574
|1 WSTUSR 兌換 THB
฿27.27808076
|1 WSTUSR 兌換 TWD
NT$25.96822788
|1 WSTUSR 兌換 CHF
Fr0.71805188
|1 WSTUSR 兌換 HKD
HK$6.13894904
|1 WSTUSR 兌換 MAD
.د.م7.9301334