Resister（RSTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01090876 $ 0.01090876 $ 0.01090876 24H最低價 $ 0.01365529 $ 0.01365529 $ 0.01365529 24H最高價 24H最低價 $ 0.01090876$ 0.01090876 $ 0.01090876 24H最高價 $ 0.01365529$ 0.01365529 $ 0.01365529 歷史最高 $ 0.01580666$ 0.01580666 $ 0.01580666 最低價 $ 0.00904015$ 0.00904015 $ 0.00904015 漲跌幅（1H） +0.19% 漲跌幅（1D） +6.93% 漲跌幅（7D） +4.63% 漲跌幅（7D） +4.63%

Resister（RSTR）目前實時價格為 $0.01171322。過去 24 小時內，RSTR 的交易價格在 $ 0.01090876 至 $ 0.01365529 之間波動，市場活躍度顯著。RSTR 的歷史最高價為 $ 0.01580666，歷史最低價為 $ 0.00904015。

從短期表現來看，RSTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.19%，過去 24 小時內變動為 +6.93%，過去 7 天內累計變動為 +4.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Resister（RSTR）市場資訊

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.71M$ 11.71M $ 11.71M 流通量 125.50M 125.50M 125.50M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Resister 的目前市值為 $ 1.47M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RSTR 的流通量為 125.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.71M。