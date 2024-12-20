Resistance Girl 圖標

Resistance Girl 價格 (REGI)

USD

Resistance Girl (REGI) 實時價格圖表

$0.00197513
$0.00197513$0.00197513
+4.80%(1D)

今天 Resistance Girl (REGI) 的價格

今天 Resistance Girl (REGI) 的實時價格爲 0.00197513 USD。目前其市值爲 $ 197.69K USD。REGI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Resistance Girl 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.15K USD
- Resistance Girl 當天價格變化爲 +4.85%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Resistance Girl (REGI) 價格表現 USD

今天內，Resistance Girl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Resistance Girl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009244264
在過去60天內，Resistance Girl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015097870
在過去90天內，Resistance Girl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007504407718754065

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+4.85%
30天$ -0.0009244264-46.80%
60天$ -0.0015097870-76.43%
90天$ -0.007504407718754065-79.16%

Resistance Girl (REGI) 價格分析

Resistance Girl 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00166649
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$ 0.00224296
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$ 0.05778
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-3.32%

+4.85%

-15.33%

Resistance Girl (REGI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 197.69K
$ 197.69K$ 197.69K

$ 3.15K
$ 3.15K$ 3.15K

100.00M
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什麼是Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

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Resistance Girl (REGI) 資源

官網

大家還在問：關於 Resistance Girl (REGI) 的其他問題

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REGI 兌換爲當地貨幣

1 REGI 兌換 AUD
A$0.0031404567
1 REGI 兌換 GBP
0.0015603527
1 REGI 兌換 EUR
0.0018961248
1 REGI 兌換 USD
$0.00197513
1 REGI 兌換 MYR
RM0.008888085
1 REGI 兌換 TRY
0.069327063
1 REGI 兌換 JPY
¥0.3114187471
1 REGI 兌換 RUB
0.2044062037
1 REGI 兌換 INR
0.1681033143
1 REGI 兌換 IDR
Rp32.3791751472
1 REGI 兌換 PHP
0.1166709291
1 REGI 兌換 EGP
￡E.0.1005538683
1 REGI 兌換 BRL
R$0.0121272982
1 REGI 兌換 CAD
C$0.0028244359
1 REGI 兌換 BDT
0.2360477863
1 REGI 兌換 NGN
3.0669621127
1 REGI 兌換 UAH
0.0829159574
1 REGI 兌換 VES
Bs0.0987565
1 REGI 兌換 PKR
Rs0.5496984303
1 REGI 兌換 KZT
1.0362519545
1 REGI 兌換 THB
฿0.0683197467
1 REGI 兌換 TWD
NT$0.0644682432
1 REGI 兌換 CHF
Fr0.0017578657
1 REGI 兌換 HKD
HK$0.0153467601
1 REGI 兌換 MAD
.د.م0.0198105539