Reservoir 今日價格

Reservoir (DAM) 今日實時價格為 $ 0.00252254，過去 24 小時內變化了 5.70%。目前 DAM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00252254 每 DAM。

Reservoir 目前市值在 $ 662,275 排名第 #-，流通供應量為 262.54M DAM。過去 24 小時內，DAM 的交易價格在 $ 0.00245921（低點）和 $ 0.0027508（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.14892，而歷史最低價為 $ 0.00213522。

短期表現方面，DAM 在過去一小時內波動了 -4.82%，過去7 天內波動了 -21.15%。過去一天，總交易量達到 $ 1.80K。

Reservoir（DAM）市場資訊

市值 $ 662.28K$ 662.28K $ 662.28K 成交量（24H） $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K 完全稀釋市值 $ 2.52M$ 2.52M $ 2.52M 流通量 262.54M 262.54M 262.54M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Reservoir 的目前市值為 $ 662.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.80K。DAM 的流通量為 262.54M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.52M。