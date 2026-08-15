Reserve Robotics DTF 今日價格

Reserve Robotics DTF (ROBOTS) 今日實時價格為 $ 98,78，過去 24 小時內變化了 0,18%。目前 ROBOTS 兌 USD 的匯率為 $ 98,78 每 ROBOTS。

Reserve Robotics DTF 目前市值在 $ 1.509.310 排名第 #-，流通供應量為 15,28K ROBOTS。過去 24 小時內，ROBOTS 的交易價格在 $ 98,59（低點）和 $ 98,79（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 105,51，而歷史最低價為 $ 90,4。

短期表現方面，ROBOTS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +%2,18。過去一天，總交易量達到 $ 2,38K。

Reserve Robotics DTF（ROBOTS）市場資訊

市值 $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M 成交量（24H） $ 2,38K$ 2,38K $ 2,38K 完全稀釋市值 $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M 流通量 15,28K 15,28K 15,28K 總供應量 15.279,41998472716 15.279,41998472716 15.279,41998472716

Reserve Robotics DTF 的目前市值為 $ 1,51M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2,38K。ROBOTS 的流通量為 15,28K，總供應量是 15279.41998472716，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1,51M。