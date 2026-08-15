Reserve AI Photonics DTF 今日價格

Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) 今日實時價格為 $ 93.41，過去 24 小時內變化了 2.09%。目前 PHOTON 兌 USD 的匯率為 $ 93.41 每 PHOTON。

Reserve AI Photonics DTF 目前市值在 $ 2,128,928 排名第 #-，流通供應量為 22.79K PHOTON。過去 24 小時內，PHOTON 的交易價格在 $ 85.13（低點）和 $ 95.31（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 660.42，而歷史最低價為 $ 66.56。

短期表現方面，PHOTON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.69%。過去一天，總交易量達到 $ 210.78K。

Reserve AI Photonics DTF（PHOTON）市場資訊

市值 $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M 成交量（24H） $ 210.78K$ 210.78K $ 210.78K 完全稀釋市值 $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M 流通量 22.79K 22.79K 22.79K 總供應量 22,790.53716609577 22,790.53716609577 22,790.53716609577

Reserve AI Photonics DTF 的目前市值為 $ 2.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 210.78K。PHOTON 的流通量為 22.79K，總供應量是 22790.53716609577，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.13M。