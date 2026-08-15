Reserve AI Infrastructure DTF 今日價格

Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) 今日實時價格為 $ 93.61，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 BUILDOUT 兌 USD 的匯率為 $ 93.61 每 BUILDOUT。

Reserve AI Infrastructure DTF 目前市值在 $ 1,500,137 排名第 #-，流通供應量為 16.03K BUILDOUT。過去 24 小時內，BUILDOUT 的交易價格在 $ 93.59（低點）和 $ 94.36（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 109.3，而歷史最低價為 $ 76.78。

短期表現方面，BUILDOUT 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +3.14%。過去一天，總交易量達到 $ 30.33K。

Reserve AI Infrastructure DTF（BUILDOUT）市場資訊

市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 成交量（24H） $ 30.33K$ 30.33K $ 30.33K 完全稀釋市值 $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M 流通量 16.03K 16.03K 16.03K 總供應量 16,025.38626212641 16,025.38626212641 16,025.38626212641

Reserve AI Infrastructure DTF 的目前市值為 $ 1.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.33K。BUILDOUT 的流通量為 16.03K，總供應量是 16025.38626212641，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.50M。