RepubliK（RPK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -2.80% 漲跌幅（1D） -16.24% 漲跌幅（7D） +219.36% 漲跌幅（7D） +219.36%

RepubliK（RPK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RPK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RPK 的歷史最高價為 $ 0.100376，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RPK 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.80%，過去 24 小時內變動為 -16.24%，過去 7 天內累計變動為 +219.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RepubliK（RPK）市場資訊

市值 $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 729.00K$ 729.00K $ 729.00K 流通量 200.00M 200.00M 200.00M 總供應量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

RepubliK 的目前市值為 $ 48.60K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RPK 的流通量為 200.00M，總供應量是 3000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 729.00K。