Republic Note 圖標

Republic Note 價格 (NOTE)

USD

Republic Note (NOTE) 實時價格圖表

$0.07
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-12.50%(1D)

今天 Republic Note (NOTE) 的價格

今天 Republic Note (NOTE) 的實時價格爲 0.07 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NOTE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Republic Note 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.95K USD
- Republic Note 當天價格變化爲 -12.50%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Republic Note (NOTE) 價格表現 USD

今天內，Republic Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01000238680255622
在過去30天內，Republic Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000069790
在過去60天內，Republic Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000202090
在過去90天內，Republic Note 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0199398188420039

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01000238680255622-12.50%
30天$ +0.0000069790+0.01%
60天$ +0.0000202090+0.03%
90天$ -0.0199398188420039-22.17%

Republic Note (NOTE) 價格分析

Republic Note 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.069907
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$ 0.080108
$ 0.080108$ 0.080108

$ 0.382156
$ 0.382156$ 0.382156

-0.01%

-12.50%

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Republic Note (NOTE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 4.95K
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什麼是Republic Note (NOTE)

Republic's revenue-sharing digital asset, backed by the financial upside of a private equity portfolio

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Republic Note (NOTE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Republic Note (NOTE) 的其他問題

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NOTE 兌換爲當地貨幣

1 NOTE 兌換 AUD
A$0.1134
1 NOTE 兌換 GBP
0.0567
1 NOTE 兌換 EUR
0.0679
1 NOTE 兌換 USD
$0.07
1 NOTE 兌換 MYR
RM0.3143
1 NOTE 兌換 TRY
2.4794
1 NOTE 兌換 JPY
¥11.0369
1 NOTE 兌換 RUB
7.1141
1 NOTE 兌換 INR
6.0333
1 NOTE 兌換 IDR
Rp1,147.5408
1 NOTE 兌換 PHP
4.13
1 NOTE 兌換 EGP
￡E.3.5371
1 NOTE 兌換 BRL
R$0.4284
1 NOTE 兌換 CAD
C$0.1008
1 NOTE 兌換 BDT
8.5386
1 NOTE 兌換 NGN
108.5266
1 NOTE 兌換 UAH
2.9596
1 NOTE 兌換 VES
Bs3.71
1 NOTE 兌換 PKR
Rs19.4929
1 NOTE 兌換 KZT
36.939
1 NOTE 兌換 THB
฿2.4276
1 NOTE 兌換 TWD
NT$2.3177
1 NOTE 兌換 CHF
Fr0.0637
1 NOTE 兌換 HKD
HK$0.5446
1 NOTE 兌換 MAD
.د.م0.7028