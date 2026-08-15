reptilecoin 今日價格

reptilecoin (REPTILECOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4,54%。目前 REPTILECOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REPTILECOIN。

reptilecoin 目前市值在 $ 16 280,09 排名第 #-，流通供應量為 999,63M REPTILECOIN。過去 24 小時內，REPTILECOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REPTILECOIN 在過去一小時內波動了 -0,09%，過去7 天內波動了 -41,38%。過去一天，總交易量達到 --。

reptilecoin（REPTILECOIN）市場資訊

市值 $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16,28K$ 16,28K $ 16,28K 流通量 999,63M 999,63M 999,63M 總供應量 999 634 004,162589 999 634 004,162589 999 634 004,162589

reptilecoin 的目前市值為 $ 16,28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REPTILECOIN 的流通量為 999,63M，總供應量是 999634004.162589，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16,28K。