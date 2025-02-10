Renzo Restaked REZ 圖標

Renzo Restaked REZ 價格 (EZREZ)

USD

Renzo Restaked REZ (EZREZ) 實時價格圖表

$0.01639804
$0.01639804$0.01639804
-3.60%(1D)

今天 Renzo Restaked REZ (EZREZ) 的價格

今天 Renzo Restaked REZ (EZREZ) 的實時價格爲 0.01640209 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EZREZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Renzo Restaked REZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 49.21 USD
- Renzo Restaked REZ 當天價格變化爲 -3.64%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Renzo Restaked REZ (EZREZ) 價格表現 USD

今天內，Renzo Restaked REZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00062025620135103
在過去30天內，Renzo Restaked REZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Renzo Restaked REZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Renzo Restaked REZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00062025620135103-3.64%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Renzo Restaked REZ (EZREZ) 價格分析

Renzo Restaked REZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01627992
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$ 0.01715782
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$ 0.03347389
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-4.29%

-3.64%

-33.56%

Renzo Restaked REZ (EZREZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 49.21
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什麼是Renzo Restaked REZ (EZREZ)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone.

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Renzo Restaked REZ (EZREZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Renzo Restaked REZ (EZREZ) 的其他問題

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EZREZ 兌換爲當地貨幣

1 EZREZ 兌換 AUD
A$0.0260793231
1 EZREZ 兌換 GBP
0.013121672
1 EZREZ 兌換 EUR
0.0159100273
1 EZREZ 兌換 USD
$0.01640209
1 EZREZ 兌換 MYR
RM0.0733173423
1 EZREZ 兌換 TRY
0.5908032818
1 EZREZ 兌換 JPY
¥2.4952499517
1 EZREZ 兌換 RUB
1.6039603811
1 EZREZ 兌換 INR
1.4430558782
1 EZREZ 兌換 IDR
Rp268.8866782896
1 EZREZ 兌換 PHP
0.9537815335
1 EZREZ 兌換 EGP
￡E.0.8269933778
1 EZREZ 兌換 BRL
R$0.095132122
1 EZREZ 兌換 CAD
C$0.0234549887
1 EZREZ 兌換 BDT
2.0149967565
1 EZREZ 兌換 NGN
24.8893514705
1 EZREZ 兌換 UAH
0.6847872575
1 EZREZ 兌換 VES
Bs0.9841254
1 EZREZ 兌換 PKR
Rs4.6111195617
1 EZREZ 兌換 KZT
8.4285419883
1 EZREZ 兌換 THB
฿0.5571789973
1 EZREZ 兌換 TWD
NT$0.5386446356
1 EZREZ 兌換 CHF
Fr0.0149259019
1 EZREZ 兌換 HKD
HK$0.1276082602
1 EZREZ 兌換 MAD
.د.م0.1651690463