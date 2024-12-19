Renzo Restaked LST 圖標

Renzo Restaked LST 價格 (PZETH)

USD

Renzo Restaked LST (PZETH) 實時價格圖表

$4,365.59
$4,365.59$4,365.59
-4.40%(1D)

今天 Renzo Restaked LST (PZETH) 的價格

今天 Renzo Restaked LST (PZETH) 的實時價格爲 4,365.59 USD。目前其市值爲 $ 168.73M USD。PZETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Renzo Restaked LST 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 304.19K USD
- Renzo Restaked LST 當天價格變化爲 -4.44%
- 其循環供應量爲 38.59K USD

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Renzo Restaked LST (PZETH) 價格表現 USD

今天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -203.149241421772
在過去30天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +756.1594783100
在過去60天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,715.5018098410
在過去90天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,378.155544628082

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -203.149241421772-4.44%
30天$ +756.1594783100+17.32%
60天$ +1,715.5018098410+39.30%
90天$ +1,378.155544628082+46.13%

Renzo Restaked LST (PZETH) 價格分析

Renzo Restaked LST 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4,238.19
$ 4,238.19$ 4,238.19

$ 4,604.7
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$ 4,888.81
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-0.29%

-4.44%

-3.80%

Renzo Restaked LST (PZETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 168.73M
$ 168.73M$ 168.73M

$ 304.19K
$ 304.19K$ 304.19K

38.59K
38.59K 38.59K

什麼是Renzo Restaked LST (PZETH)

pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.

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Renzo Restaked LST (PZETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Renzo Restaked LST (PZETH) 的其他問題

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PZETH 兌換爲當地貨幣

1 PZETH 兌換 AUD
A$6,941.2881
1 PZETH 兌換 GBP
3,448.8161
1 PZETH 兌換 EUR
4,190.9664
1 PZETH 兌換 USD
$4,365.59
1 PZETH 兌換 MYR
RM19,645.155
1 PZETH 兌換 TRY
153,101.2413
1 PZETH 兌換 JPY
¥684,655.4797
1 PZETH 兌換 RUB
452,449.7476
1 PZETH 兌換 INR
371,468.0531
1 PZETH 兌換 IDR
Rp71,567,037.7296
1 PZETH 兌換 PHP
257,962.7131
1 PZETH 兌換 EGP
￡E.222,252.1869
1 PZETH 兌換 BRL
R$27,284.9375
1 PZETH 兌換 CAD
C$6,242.7937
1 PZETH 兌換 BDT
521,731.6609
1 PZETH 兌換 NGN
6,778,844.4961
1 PZETH 兌換 UAH
183,267.4682
1 PZETH 兌換 VES
Bs218,279.5
1 PZETH 兌換 PKR
Rs1,214,987.3529
1 PZETH 兌換 KZT
2,290,406.7935
1 PZETH 兌換 THB
฿150,700.1668
1 PZETH 兌換 TWD
NT$142,405.5458
1 PZETH 兌換 CHF
Fr3,885.3751
1 PZETH 兌換 HKD
HK$33,920.6343
1 PZETH 兌換 MAD
.د.م43,786.8677