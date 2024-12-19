Renzo Restaked LST 價格 (PZETH)
今天 Renzo Restaked LST (PZETH) 的實時價格爲 4,365.59 USD。目前其市值爲 $ 168.73M USD。PZETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Renzo Restaked LST 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 304.19K USD
- Renzo Restaked LST 當天價格變化爲 -4.44%
- 其循環供應量爲 38.59K USD
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今天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -203.149241421772。
在過去30天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +756.1594783100。
在過去60天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,715.5018098410。
在過去90天內，Renzo Restaked LST 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,378.155544628082。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -203.149241421772
|-4.44%
|30天
|$ +756.1594783100
|+17.32%
|60天
|$ +1,715.5018098410
|+39.30%
|90天
|$ +1,378.155544628082
|+46.13%
Renzo Restaked LST 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.29%
-4.44%
-3.80%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking.
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|1 PZETH 兌換 AUD
A$6,941.2881
|1 PZETH 兌換 GBP
￡3,448.8161
|1 PZETH 兌換 EUR
€4,190.9664
|1 PZETH 兌換 USD
$4,365.59
|1 PZETH 兌換 MYR
RM19,645.155
|1 PZETH 兌換 TRY
₺153,101.2413
|1 PZETH 兌換 JPY
¥684,655.4797
|1 PZETH 兌換 RUB
₽452,449.7476
|1 PZETH 兌換 INR
₹371,468.0531
|1 PZETH 兌換 IDR
Rp71,567,037.7296
|1 PZETH 兌換 PHP
₱257,962.7131
|1 PZETH 兌換 EGP
￡E.222,252.1869
|1 PZETH 兌換 BRL
R$27,284.9375
|1 PZETH 兌換 CAD
C$6,242.7937
|1 PZETH 兌換 BDT
৳521,731.6609
|1 PZETH 兌換 NGN
₦6,778,844.4961
|1 PZETH 兌換 UAH
₴183,267.4682
|1 PZETH 兌換 VES
Bs218,279.5
|1 PZETH 兌換 PKR
Rs1,214,987.3529
|1 PZETH 兌換 KZT
₸2,290,406.7935
|1 PZETH 兌換 THB
฿150,700.1668
|1 PZETH 兌換 TWD
NT$142,405.5458
|1 PZETH 兌換 CHF
Fr3,885.3751
|1 PZETH 兌換 HKD
HK$33,920.6343
|1 PZETH 兌換 MAD
.د.م43,786.8677