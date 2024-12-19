Renzo Restaked ETH 圖標

Renzo Restaked ETH 價格 (EZETH)

USD

Renzo Restaked ETH (EZETH) 實時價格圖表

$3,789.01
$3,789.01$3,789.01
-4.70%(1D)

今天 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的價格

今天 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的實時價格爲 3,789.01 USD。目前其市值爲 $ 1.37B USD。EZETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Renzo Restaked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.43M USD
- Renzo Restaked ETH 當天價格變化爲 -4.70%
- 其循環供應量爲 360.80K USD

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Renzo Restaked ETH (EZETH) 價格表現 USD

今天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -187.204603260916
在過去30天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +669.3975764820
在過去60天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,503.1582388530
在過去90天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,215.12532264932

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -187.204603260916-4.70%
30天$ +669.3975764820+17.67%
60天$ +1,503.1582388530+39.67%
90天$ +1,215.12532264932+47.21%

Renzo Restaked ETH (EZETH) 價格分析

Renzo Restaked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 3,669.93
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$ 4,003.44
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$ 4,207.05
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-0.05%

-4.70%

-6.62%

Renzo Restaked ETH (EZETH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.37B
$ 1.37B$ 1.37B

$ 18.43M
$ 18.43M$ 18.43M

360.80K
360.80K 360.80K

什麼是Renzo Restaked ETH (EZETH)

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Renzo Restaked ETH (EZETH) 資源

官網

大家還在問：關於 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的其他問題

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EZETH 兌換爲當地貨幣

1 EZETH 兌換 AUD
A$6,024.5259
1 EZETH 兌換 GBP
2,993.3179
1 EZETH 兌換 EUR
3,637.4496
1 EZETH 兌換 USD
$3,789.01
1 EZETH 兌換 MYR
RM17,050.545
1 EZETH 兌換 TRY
132,880.5807
1 EZETH 兌換 JPY
¥594,230.4383
1 EZETH 兌換 RUB
392,692.9964
1 EZETH 兌換 INR
322,406.8609
1 EZETH 兌換 IDR
Rp62,114,908.0944
1 EZETH 兌換 PHP
223,892.6009
1 EZETH 兌換 EGP
￡E.192,898.4991
1 EZETH 兌換 BRL
R$23,681.3125
1 EZETH 兌換 CAD
C$5,418.2843
1 EZETH 兌換 BDT
452,824.5851
1 EZETH 兌換 NGN
5,883,536.8379
1 EZETH 兌換 UAH
159,062.6398
1 EZETH 兌換 VES
Bs189,450.5
1 EZETH 兌換 PKR
Rs1,054,519.3731
1 EZETH 兌換 KZT
1,987,904.0965
1 EZETH 兌換 THB
฿130,796.6252
1 EZETH 兌換 TWD
NT$123,597.5062
1 EZETH 兌換 CHF
Fr3,372.2189
1 EZETH 兌換 HKD
HK$29,440.6077
1 EZETH 兌換 MAD
.د.م38,003.7703