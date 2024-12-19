Renzo Restaked ETH 價格 (EZETH)
今天 Renzo Restaked ETH (EZETH) 的實時價格爲 3,789.01 USD。目前其市值爲 $ 1.37B USD。EZETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Renzo Restaked ETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.43M USD
- Renzo Restaked ETH 當天價格變化爲 -4.70%
- 其循環供應量爲 360.80K USD
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今天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -187.204603260916。
在過去30天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +669.3975764820。
在過去60天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,503.1582388530。
在過去90天內，Renzo Restaked ETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,215.12532264932。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -187.204603260916
|-4.70%
|30天
|$ +669.3975764820
|+17.67%
|60天
|$ +1,503.1582388530
|+39.67%
|90天
|$ +1,215.12532264932
|+47.21%
Renzo Restaked ETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.05%
-4.70%
-6.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
EigenLayer Liquid Restaking Hub
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|1 EZETH 兌換 AUD
A$6,024.5259
|1 EZETH 兌換 GBP
￡2,993.3179
|1 EZETH 兌換 EUR
€3,637.4496
|1 EZETH 兌換 USD
$3,789.01
|1 EZETH 兌換 MYR
RM17,050.545
|1 EZETH 兌換 TRY
₺132,880.5807
|1 EZETH 兌換 JPY
¥594,230.4383
|1 EZETH 兌換 RUB
₽392,692.9964
|1 EZETH 兌換 INR
₹322,406.8609
|1 EZETH 兌換 IDR
Rp62,114,908.0944
|1 EZETH 兌換 PHP
₱223,892.6009
|1 EZETH 兌換 EGP
￡E.192,898.4991
|1 EZETH 兌換 BRL
R$23,681.3125
|1 EZETH 兌換 CAD
C$5,418.2843
|1 EZETH 兌換 BDT
৳452,824.5851
|1 EZETH 兌換 NGN
₦5,883,536.8379
|1 EZETH 兌換 UAH
₴159,062.6398
|1 EZETH 兌換 VES
Bs189,450.5
|1 EZETH 兌換 PKR
Rs1,054,519.3731
|1 EZETH 兌換 KZT
₸1,987,904.0965
|1 EZETH 兌換 THB
฿130,796.6252
|1 EZETH 兌換 TWD
NT$123,597.5062
|1 EZETH 兌換 CHF
Fr3,372.2189
|1 EZETH 兌換 HKD
HK$29,440.6077
|1 EZETH 兌換 MAD
.د.م38,003.7703