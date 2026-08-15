rentahuman 今日價格

rentahuman (RENTA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.55%。目前 RENTA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RENTA。

rentahuman 目前市值在 $ 10,290.21 排名第 #-，流通供應量為 999.03M RENTA。過去 24 小時內，RENTA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00141605，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RENTA 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -3.02%。過去一天，總交易量達到 --。

rentahuman（RENTA）市場資訊

市值 $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.29K$ 10.29K $ 10.29K 流通量 999.03M 999.03M 999.03M 總供應量 999,028,527.761818 999,028,527.761818 999,028,527.761818

rentahuman 的目前市值為 $ 10.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RENTA 的流通量為 999.03M，總供應量是 999028527.761818，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.29K。