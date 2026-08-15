Renewable Energy 今日價格

Renewable Energy (RET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.71%。目前 RET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RET。

Renewable Energy 目前市值在 $ 121,762 排名第 #-，流通供應量為 19,090.48T RET。過去 24 小時內，RET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RET 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +0.72%。過去一天，總交易量達到 --。

Renewable Energy（RET）市場資訊

市值 $ 121.76K$ 121.76K $ 121.76K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 180.84K$ 180.84K $ 180.84K 流通量 19,090.48T 19,090.48T 19,090.48T 總供應量 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

Renewable Energy 的目前市值為 $ 121.76K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RET 的流通量為 19,090.48T，總供應量是 2.67931778098021e+16，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 180.84K。