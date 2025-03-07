RELIGN 圖標

RELIGN 價格 (RELIGN)

USD

RELIGN (RELIGN) 實時價格圖表

$0.00016584
$0.00016584$0.00016584
-27.70%(1D)

今天 RELIGN (RELIGN) 的價格

今天 RELIGN (RELIGN) 的實時價格爲 0.00016584 USD。目前其市值爲 $ 165.39K USD。RELIGN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RELIGN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 21.11K USD
- RELIGN 當天價格變化爲 -27.77%
- 其循環供應量爲 999.98M USD

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RELIGN (RELIGN) 價格表現 USD

今天內，RELIGN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，RELIGN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，RELIGN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，RELIGN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-27.77%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

RELIGN (RELIGN) 價格分析

RELIGN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00014693
$ 0.00014693$ 0.00014693

$ 0.00023346
$ 0.00023346$ 0.00023346

$ 0.0009155
$ 0.0009155$ 0.0009155

+1.89%

-27.77%

-57.00%

RELIGN (RELIGN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 165.39K
$ 165.39K$ 165.39K

$ 21.11K
$ 21.11K$ 21.11K

999.98M
999.98M 999.98M

什麼是RELIGN (RELIGN)

Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign

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RELIGN (RELIGN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 RELIGN (RELIGN) 的其他問題

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RELIGN 兌換爲當地貨幣

1 RELIGN 兌換 AUD
A$0.0002620272
1 RELIGN 兌換 GBP
0.0001276968
1 RELIGN 兌換 EUR
0.0001525728
1 RELIGN 兌換 USD
$0.00016584
1 RELIGN 兌換 MYR
RM0.0007313544
1 RELIGN 兌換 TRY
0.0060432096
1 RELIGN 兌換 JPY
¥0.024477984
1 RELIGN 兌換 RUB
0.0147464928
1 RELIGN 兌換 INR
0.0144413472
1 RELIGN 兌換 IDR
Rp2.7186880896
1 RELIGN 兌換 PHP
0.0094959984
1 RELIGN 兌換 EGP
￡E.0.0084031128
1 RELIGN 兌換 BRL
R$0.0009568968
1 RELIGN 兌換 CAD
C$0.0002371512
1 RELIGN 兌換 BDT
0.0201595104
1 RELIGN 兌換 NGN
0.250891044
1 RELIGN 兌換 UAH
0.0068375832
1 RELIGN 兌換 VES
Bs0.01061376
1 RELIGN 兌換 PKR
Rs0.0464534424
1 RELIGN 兌換 KZT
0.0824655984
1 RELIGN 兌換 THB
฿0.0055738824
1 RELIGN 兌換 TWD
NT$0.0054412104
1 RELIGN 兌換 CHF
Fr0.0001442808
1 RELIGN 兌換 HKD
HK$0.0012885768
1 RELIGN 兌換 MAD
.د.م0.0016119648
1 RELIGN 兌換 MXN
$0.0033632352