RektStrategy 今日價格

RektStrategy (REKTSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 REKTSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REKTSTR。

RektStrategy 目前市值在 $ 161,249 排名第 #-，流通供應量為 904.00M REKTSTR。過去 24 小時內，REKTSTR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REKTSTR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 535.12。

RektStrategy（REKTSTR）市場資訊

市值 $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K 成交量（24H） $ 535.12$ 535.12 $ 535.12 完全稀釋市值 $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K 流通量 904.00M 904.00M 904.00M 總供應量 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

RektStrategy 的目前市值為 $ 161.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 535.12。REKTSTR 的流通量為 904.00M，總供應量是 904000656.9704607，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 161.25K。