Reject Modernity 今日價格

Reject Modernity (ALPHA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 ALPHA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ALPHA。

Reject Modernity 目前市值在 $ 35,419 排名第 #-，流通供應量為 999.44M ALPHA。過去 24 小時內，ALPHA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01220404，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ALPHA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.84%。過去一天，總交易量達到 --。

Reject Modernity（ALPHA）市場資訊

市值 $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.42K$ 35.42K $ 35.42K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 總供應量 999,438,632.301207 999,438,632.301207 999,438,632.301207

Reject Modernity 的目前市值為 $ 35.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ALPHA 的流通量為 999.44M，總供應量是 999438632.301207，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.42K。