ReinforcedAI 價格 (SN92)
今天 ReinforcedAI (SN92) 的實時價格爲 0.508022 USD。目前其市值爲 $ 211.41K USD。SN92 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ReinforcedAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ReinforcedAI 當天價格變化爲 -9.44%
- 其循環供應量爲 416.14K USD
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今天內，ReinforcedAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0530060961430096。
在過去30天內，ReinforcedAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，ReinforcedAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，ReinforcedAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0530060961430096
|-9.44%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ReinforcedAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.34%
-9.44%
-25.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN92 兌換 VND
₫13,368.59893
|1 SN92 兌換 AUD
A$0.77727366
|1 SN92 兌換 GBP
￡0.37085606
|1 SN92 兌換 EUR
€0.43689892
|1 SN92 兌換 USD
$0.508022
|1 SN92 兌換 MYR
RM2.15401328
|1 SN92 兌換 TRY
₺20.01098658
|1 SN92 兌換 JPY
¥73.65810978
|1 SN92 兌換 RUB
₽39.9813314
|1 SN92 兌換 INR
₹43.85245904
|1 SN92 兌換 IDR
Rp8,328.22817568
|1 SN92 兌換 KRW
₩695.91901692
|1 SN92 兌換 PHP
₱28.87597048
|1 SN92 兌換 EGP
￡E.25.46206264
|1 SN92 兌換 BRL
R$2.77888034
|1 SN92 兌換 CAD
C$0.6858297
|1 SN92 兌換 BDT
৳62.10060928
|1 SN92 兌換 NGN
₦786.40789556
|1 SN92 兌換 UAH
₴21.09815366
|1 SN92 兌換 VES
Bs51.818244
|1 SN92 兌換 PKR
Rs143.8718304
|1 SN92 兌換 KZT
₸260.3866761
|1 SN92 兌換 THB
฿16.54627654
|1 SN92 兌換 TWD
NT$15.01713032
|1 SN92 兌換 AED
د.إ1.86444074
|1 SN92 兌換 CHF
Fr0.41149782
|1 SN92 兌換 HKD
HK$3.98289248
|1 SN92 兌換 MAD
.د.م4.6230002
|1 SN92 兌換 MXN
$9.63717734