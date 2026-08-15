REI Network 今日價格

REI Network (REI) 今日實時價格為 $ 0.00147804，過去 24 小時內變化了 0.14%。目前 REI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00147804 每 REI。

REI Network 目前市值在 $ 1,460,835 排名第 #-，流通供應量為 988.36M REI。過去 24 小時內，REI 的交易價格在 $ 0.00142812（低點）和 $ 0.00153741（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.354607，而歷史最低價為 $ 0.00129939。

短期表現方面，REI 在過去一小時內波動了 -0.24%，過去7 天內波動了 +0.72%。過去一天，總交易量達到 $ 93.22K。

REI Network（REI）市場資訊

市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 成交量（24H） $ 93.22K$ 93.22K $ 93.22K 完全稀釋市值 $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 流通量 988.36M 988.36M 988.36M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

REI Network 的目前市值為 $ 1.46M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 93.22K。REI 的流通量為 988.36M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.48M。