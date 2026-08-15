REI AI by Virtuals 今日價格

REI AI by Virtuals (REI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 REI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REI。

REI AI by Virtuals 目前市值在 $ 16,693.09 排名第 #-，流通供應量為 497.66M REI。過去 24 小時內，REI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00102327，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

REI AI by Virtuals（REI）市場資訊

市值 $ 16.69K$ 16.69K $ 16.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K 流通量 497.66M 497.66M 497.66M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

REI AI by Virtuals 的目前市值為 $ 16.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REI 的流通量為 497.66M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 33.54K。