Reflexer Ungovernance 今日價格

Reflexer Ungovernance (FLX) 今日實時價格為 $ 1.072，過去 24 小時內變化了 0.49%。目前 FLX 兌 USD 的匯率為 $ 1.072 每 FLX。

Reflexer Ungovernance 目前市值在 $ 886,960 排名第 #-，流通供應量為 827.12K FLX。過去 24 小時內，FLX 的交易價格在 $ 1.06（低點）和 $ 1.074（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1,839.79，而歷史最低價為 $ 0.752742。

短期表現方面，FLX 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -3.96%。過去一天，總交易量達到 $ 112.69。

Reflexer Ungovernance（FLX）市場資訊

市值 $ 886.96K$ 886.96K $ 886.96K 成交量（24H） $ 112.69$ 112.69 $ 112.69 完全稀釋市值 $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M 流通量 827.12K 827.12K 827.12K 總供應量 957,122.2961293116 957,122.2961293116 957,122.2961293116

Reflexer Ungovernance 的目前市值為 $ 886.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 112.69。FLX 的流通量為 827.12K，總供應量是 957122.2961293116，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.03M。