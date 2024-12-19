REECOIN 圖標

REECOIN 價格 (REE)

USD

REECOIN (REE) 實時價格圖表

$0.0232395
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今天 REECOIN (REE) 的價格

今天 REECOIN (REE) 的實時價格爲 0.0232395 USD。目前其市值爲 $ 11.58M USD。REE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
REECOIN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 66.30K USD
- REECOIN 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 498.29M USD

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REECOIN (REE) 價格表現 USD

今天內，REECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，REECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，REECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，REECOIN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

REECOIN (REE) 價格分析

REECOIN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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REECOIN (REE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.58M
$ 11.58M$ 11.58M

$ 66.30K
$ 66.30K$ 66.30K

498.29M
498.29M 498.29M

什麼是REECOIN (REE)

Real World Value: ReeCoin's exclusivity strategy is designed to expand the use of digital assets and provide real world value to its users. This approach aims to transform the ReeCoin ecosystem into a dynamic platform that users can actively use in their daily lives. User Experience: ReeCoin was developed with Reeder's long-standing experience, solid support system and technological know-how. In this way, it offers its users a unique quality and reliability experience.

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REECOIN (REE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 REECOIN (REE) 的其他問題

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REE 兌換爲當地貨幣

1 REE 兌換 AUD
A$0.036950805
1 REE 兌換 GBP
0.018359205
1 REE 兌換 EUR
0.02230992
1 REE 兌換 USD
$0.0232395
1 REE 兌換 MYR
RM0.10457775
1 REE 兌換 TRY
0.815009265
1 REE 兌換 JPY
¥3.644650785
1 REE 兌換 RUB
2.40854178
1 REE 兌換 INR
1.977449055
1 REE 兌換 IDR
Rp380.97534888
1 REE 兌換 PHP
1.373222055
1 REE 兌換 EGP
￡E.1.183122945
1 REE 兌換 BRL
R$0.145246875
1 REE 兌換 CAD
C$0.033232485
1 REE 兌換 BDT
2.777352645
1 REE 兌換 NGN
36.086063205
1 REE 兌換 UAH
0.97559421
1 REE 兌換 VES
Bs1.161975
1 REE 兌換 PKR
Rs6.467785245
1 REE 兌換 KZT
12.192603675
1 REE 兌換 THB
฿0.80222754
1 REE 兌換 TWD
NT$0.75807249
1 REE 兌換 CHF
Fr0.020683155
1 REE 兌換 HKD
HK$0.180570915
1 REE 兌換 MAD
.د.م0.233092185