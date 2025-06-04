RedHive 價格 (HIV3)
今天 RedHive (HIV3) 的實時價格爲 0.00613779 USD。目前其市值爲 $ 614.01K USD。HIV3 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RedHive 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- RedHive 當天價格變化爲 +9.20%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，RedHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00051708。
在過去30天內，RedHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，RedHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，RedHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00051708
|+9.20%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
RedHive 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+26.12%
+9.20%
+22.40%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.
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|1 HIV3 兌換 VND
₫161.51594385
|1 HIV3 兌換 AUD
A$0.0094521966
|1 HIV3 兌換 GBP
￡0.0044805867
|1 HIV3 兌換 EUR
€0.0053398773
|1 HIV3 兌換 USD
$0.00613779
|1 HIV3 兌換 MYR
RM0.0260242296
|1 HIV3 兌換 TRY
₺0.2401103448
|1 HIV3 兌換 JPY
¥0.8831052252
|1 HIV3 兌換 RUB
₽0.4847012763
|1 HIV3 兌換 INR
₹0.526008603
|1 HIV3 兌換 IDR
Rp100.6194920976
|1 HIV3 兌換 KRW
₩8.4542533239
|1 HIV3 兌換 PHP
₱0.341874903
|1 HIV3 兌換 EGP
￡E.0.3048640293
|1 HIV3 兌換 BRL
R$0.0345557577
|1 HIV3 兌換 CAD
C$0.0084087723
|1 HIV3 兌換 BDT
৳0.7502834496
|1 HIV3 兌換 NGN
₦9.7116409833
|1 HIV3 兌換 UAH
₴0.2550251745
|1 HIV3 兌換 VES
Bs0.58922784
|1 HIV3 兌換 PKR
Rs1.7264989491
|1 HIV3 兌換 KZT
₸3.1443284391
|1 HIV3 兌換 THB
฿0.2002760877
|1 HIV3 兌換 TWD
NT$0.1841337
|1 HIV3 兌換 AED
د.إ0.0225256893
|1 HIV3 兌換 CHF
Fr0.0050329878
|1 HIV3 兌換 HKD
HK$0.0481202736
|1 HIV3 兌換 MAD
.د.م0.0564062901
|1 HIV3 兌換 MXN
$0.1180910796