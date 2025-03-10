Reddio Vault Ethereum 價格 (RSVETH)
今天 Reddio Vault Ethereum (RSVETH) 的實時價格爲 1,913.16 USD。目前其市值爲 $ 1.67M USD。RSVETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reddio Vault Ethereum 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 983.40 USD
- Reddio Vault Ethereum 當天價格變化爲 -7.06%
- 其循環供應量爲 874.92 USD
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今天內，Reddio Vault Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -145.45286074505。
在過去30天內，Reddio Vault Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Reddio Vault Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Reddio Vault Ethereum 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -145.45286074505
|-7.06%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Reddio Vault Ethereum 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.40%
-7.06%
-0.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.
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|1 RSVETH 兌換 AUD
A$3,022.7928
|1 RSVETH 兌換 GBP
￡1,473.1332
|1 RSVETH 兌換 EUR
€1,760.1072
|1 RSVETH 兌換 USD
$1,913.16
|1 RSVETH 兌換 MYR
RM8,437.0356
|1 RSVETH 兌換 TRY
₺69,830.34
|1 RSVETH 兌換 JPY
¥282,133.7052
|1 RSVETH 兌換 RUB
₽170,156.4504
|1 RSVETH 兌換 INR
₹166,693.6308
|1 RSVETH 兌換 IDR
Rp31,363,273.6704
|1 RSVETH 兌換 PHP
₱109,624.068
|1 RSVETH 兌換 EGP
￡E.96,825.0276
|1 RSVETH 兌換 BRL
R$11,058.0648
|1 RSVETH 兌換 CAD
C$2,735.8188
|1 RSVETH 兌換 BDT
৳232,697.6508
|1 RSVETH 兌換 NGN
₦2,898,724.374
|1 RSVETH 兌換 UAH
₴78,936.9816
|1 RSVETH 兌換 VES
Bs122,442.24
|1 RSVETH 兌換 PKR
Rs536,182.2216
|1 RSVETH 兌換 KZT
₸940,126.824
|1 RSVETH 兌換 THB
฿64,492.6236
|1 RSVETH 兌換 TWD
NT$62,828.1744
|1 RSVETH 兌換 CHF
Fr1,664.4492
|1 RSVETH 兌換 HKD
HK$14,865.2532
|1 RSVETH 兌換 MAD
.د.م18,615.0468
|1 RSVETH 兌換 MXN
$38,760.6216