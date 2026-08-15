Red Kitten Crew 今日價格

Red Kitten Crew (RKC) 今日實時價格為 $ 0.0011078，過去 24 小時內變化了 37.98%。目前 RKC 兌 USD 的匯率為 $ 0.0011078 每 RKC。

Red Kitten Crew 目前市值在 $ 1,051,222 排名第 #-，流通供應量為 948.94M RKC。過去 24 小時內，RKC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00148084（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00966908，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RKC 在過去一小時內波動了 -1.70%，過去7 天內波動了 -24.64%。過去一天，總交易量達到 $ 105.03K。

Red Kitten Crew（RKC）市場資訊

市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 成交量（24H） $ 105.03K$ 105.03K $ 105.03K 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 948.94M 948.94M 948.94M 總供應量 948,941,014.144482 948,941,014.144482 948,941,014.144482

Red Kitten Crew 的目前市值為 $ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 105.03K。RKC 的流通量為 948.94M，總供應量是 948941014.144482，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。