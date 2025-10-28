RECRUIT（RECRUIT）價格資訊 (USD)

RECRUIT（RECRUIT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RECRUIT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RECRUIT 的歷史最高價為 $ 0.00102729，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RECRUIT 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 +0.66%，過去 7 天內累計變動為 +4.10%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RECRUIT（RECRUIT）市場資訊

RECRUIT 的目前市值為 $ 12.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RECRUIT 的流通量為 999.80M，總供應量是 999799108.690147，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.48K。