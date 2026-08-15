Recon Raccoon 今日價格

Recon Raccoon (RCON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.81%。目前 RCON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RCON。

Recon Raccoon 目前市值在 $ 22,576 排名第 #-，流通供應量為 653.92M RCON。過去 24 小時內，RCON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00323388，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RCON 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +15.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Recon Raccoon（RCON）市場資訊

市值 $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 29.80K$ 29.80K $ 29.80K 流通量 653.92M 653.92M 653.92M 總供應量 998,240,224.220035 998,240,224.220035 998,240,224.220035

Recon Raccoon 的目前市值為 $ 22.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RCON 的流通量為 653.92M，總供應量是 998240224.220035，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.80K。