Receive Access Ecosystem 圖標

Receive Access Ecosystem 價格 (RAE)

USD

Receive Access Ecosystem (RAE) 實時價格圖表

$0.838888
$0.838888$0.838888
+0.20%(1D)

今天 Receive Access Ecosystem (RAE) 的價格

今天 Receive Access Ecosystem (RAE) 的實時價格爲 0.838888 USD。目前其市值爲 $ 3.86M USD。RAE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Receive Access Ecosystem 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 23.15K USD
- Receive Access Ecosystem 當天價格變化爲 +0.25%
- 其循環供應量爲 4.60M USD

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Receive Access Ecosystem (RAE) 價格表現 USD

今天內，Receive Access Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020619
在過去30天內，Receive Access Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0304061666
在過去60天內，Receive Access Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1500091132
在過去90天內，Receive Access Ecosystem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1986703201791743

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0020619+0.25%
30天$ -0.0304061666-3.62%
60天$ -0.1500091132-17.88%
90天$ -0.1986703201791743-19.14%

Receive Access Ecosystem (RAE) 價格分析

Receive Access Ecosystem 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.823872
$ 0.823872$ 0.823872

$ 0.905816
$ 0.905816$ 0.905816

$ 14.04
$ 14.04$ 14.04

+0.08%

+0.25%

-2.02%

Receive Access Ecosystem (RAE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.86M
$ 3.86M$ 3.86M

$ 23.15K
$ 23.15K$ 23.15K

4.60M
4.60M 4.60M

什麼是Receive Access Ecosystem (RAE)

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Receive Access Ecosystem (RAE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Receive Access Ecosystem (RAE) 的其他問題

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RAE 兌換爲當地貨幣

1 RAE 兌換 AUD
A$1.33383192
1 RAE 兌換 GBP
0.66272152
1 RAE 兌換 EUR
0.80533248
1 RAE 兌換 USD
$0.838888
1 RAE 兌換 MYR
RM3.774996
1 RAE 兌換 TRY
29.41980216
1 RAE 兌換 JPY
¥131.56280504
1 RAE 兌換 RUB
86.94235232
1 RAE 兌換 INR
71.38097992
1 RAE 兌換 IDR
Rp13,752.26009472
1 RAE 兌換 PHP
49.56989192
1 RAE 兌換 EGP
￡E.42.70778808
1 RAE 兌換 BRL
R$5.24305
1 RAE 兌換 CAD
C$1.19960984
1 RAE 兌換 BDT
100.25550488
1 RAE 兌換 NGN
1,302.61689752
1 RAE 兌換 UAH
35.21651824
1 RAE 兌換 VES
Bs41.9444
1 RAE 兌換 PKR
Rs233.47091928
1 RAE 兌換 KZT
440.1225892
1 RAE 兌換 THB
฿28.95841376
1 RAE 兌換 TWD
NT$27.36452656
1 RAE 兌換 CHF
Fr0.74661032
1 RAE 兌換 HKD
HK$6.51815976
1 RAE 兌換 MAD
.د.م8.41404664