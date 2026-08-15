Rebirth and New Hope 今日價格

Rebirth and New Hope (REBIRTH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 REBIRTH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REBIRTH。

Rebirth and New Hope 目前市值在 $ 21,306 排名第 #-，流通供應量為 949.53M REBIRTH。過去 24 小時內，REBIRTH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REBIRTH 在過去一小時內波動了 -2.36%，過去7 天內波動了 +29.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Rebirth and New Hope（REBIRTH）市場資訊

市值 $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.31K$ 21.31K $ 21.31K 流通量 949.53M 949.53M 949.53M 總供應量 994,033,437.392834 994,033,437.392834 994,033,437.392834

Rebirth and New Hope 的目前市值為 $ 21.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REBIRTH 的流通量為 949.53M，總供應量是 994033437.392834，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.31K。