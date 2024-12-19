Rebase GG IRL 價格 ($IRL)
今天 Rebase GG IRL ($IRL) 的實時價格爲 0.02909818 USD。目前其市值爲 $ 1.41M USD。$IRL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rebase GG IRL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 141.49K USD
- Rebase GG IRL 當天價格變化爲 -5.03%
- 其循環供應量爲 49.63M USD
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今天內，Rebase GG IRL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015421529423535。
在過去30天內，Rebase GG IRL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0079761370。
在過去60天內，Rebase GG IRL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0022557345。
在過去90天內，Rebase GG IRL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.017992853331594243。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0015421529423535
|-5.03%
|30天
|$ +0.0079761370
|+27.41%
|60天
|$ +0.0022557345
|+7.75%
|90天
|$ +0.017992853331594243
|+162.02%
Rebase GG IRL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.17%
-5.03%
+50.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day.
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|1 $IRL 兌換 AUD
A$0.0462661062
|1 $IRL 兌換 GBP
￡0.0229875622
|1 $IRL 兌換 EUR
€0.0279342528
|1 $IRL 兌換 USD
$0.02909818
|1 $IRL 兌換 MYR
RM0.13094181
|1 $IRL 兌換 TRY
₺1.0204731726
|1 $IRL 兌換 JPY
¥4.5634675694
|1 $IRL 兌換 RUB
₽3.0157353752
|1 $IRL 兌換 INR
₹2.4759641362
|1 $IRL 兌換 IDR
Rp477.0192679392
|1 $IRL 兌換 PHP
₱1.7194114562
|1 $IRL 兌換 EGP
￡E.1.4813883438
|1 $IRL 兌換 BRL
R$0.181863625
|1 $IRL 兌換 CAD
C$0.0416103974
|1 $IRL 兌換 BDT
৳3.4775234918
|1 $IRL 兌換 NGN
₦45.1833629222
|1 $IRL 兌換 UAH
₴1.2215415964
|1 $IRL 兌換 VES
Bs1.454909
|1 $IRL 兌換 PKR
Rs8.0983144758
|1 $IRL 兌換 KZT
₸15.266360137
|1 $IRL 兌換 THB
฿1.0044691736
|1 $IRL 兌換 TWD
NT$0.9491826316
|1 $IRL 兌換 CHF
Fr0.0258973802
|1 $IRL 兌換 HKD
HK$0.2260928586
|1 $IRL 兌換 MAD
.د.م0.2918547454