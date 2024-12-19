Realm 圖標

Realm 價格 (REALM)

USD

Realm (REALM) 實時價格圖表

$0.00109393
$0.00109393$0.00109393
-7.70%(1D)

今天 Realm (REALM) 的價格

今天 Realm (REALM) 的實時價格爲 0.00109393 USD。目前其市值爲 $ 1.07M USD。REALM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Realm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 14.04K USD
- Realm 當天價格變化爲 -7.79%
- 其循環供應量爲 976.27M USD

在獲取 MEXC 上從 REALM兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 REALM 價格信息的首選平臺。

Realm (REALM) 價格表現 USD

今天內，Realm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Realm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007548954
在過去60天內，Realm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005192450
在過去90天內，Realm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00035169504699305

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-7.79%
30天$ +0.0007548954+69.01%
60天$ +0.0005192450+47.47%
90天$ +0.00035169504699305+47.38%

Realm (REALM) 價格分析

Realm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00107207
$ 0.00107207$ 0.00107207

$ 0.00118639
$ 0.00118639$ 0.00118639

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

+0.32%

-7.79%

-18.59%

Realm (REALM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 14.04K
$ 14.04K$ 14.04K

976.27M
976.27M 976.27M

什麼是Realm (REALM)

A community driven open-source project to create personalised metaverses.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Realm (REALM) 資源

官網

大家還在問：關於 Realm (REALM) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

REALM 兌換爲當地貨幣

1 REALM 兌換 AUD
A$0.0017393487
1 REALM 兌換 GBP
0.0008642047
1 REALM 兌換 EUR
0.0010501728
1 REALM 兌換 USD
$0.00109393
1 REALM 兌換 MYR
RM0.004922685
1 REALM 兌換 TRY
0.0383641251
1 REALM 兌換 JPY
¥0.1715610419
1 REALM 兌換 RUB
0.1133749052
1 REALM 兌換 INR
0.0930825037
1 REALM 兌換 IDR
Rp17.9332758192
1 REALM 兌換 PHP
0.0646403237
1 REALM 兌換 EGP
￡E.0.0556919763
1 REALM 兌換 BRL
R$0.0068370625
1 REALM 兌換 CAD
C$0.0015643199
1 REALM 兌換 BDT
0.1307355743
1 REALM 兌換 NGN
1.6986435647
1 REALM 兌換 UAH
0.0459231814
1 REALM 兌換 VES
Bs0.0546965
1 REALM 兌換 PKR
Rs0.3044516583
1 REALM 兌換 KZT
0.5739303745
1 REALM 兌換 THB
฿0.0377624636
1 REALM 兌換 TWD
NT$0.0356839966
1 REALM 兌換 CHF
Fr0.0009735977
1 REALM 兌換 HKD
HK$0.0084998361
1 REALM 兌換 MAD
.د.م0.0109721179