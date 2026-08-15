RealGoat 今日價格

RealGoat (RGOAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 RGOAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RGOAT。

RealGoat 目前市值在 $ 26,173 排名第 #-，流通供應量為 21.00T RGOAT。過去 24 小時內，RGOAT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RGOAT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

RealGoat（RGOAT）市場資訊

市值 $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K 流通量 21.00T 21.00T 21.00T 總供應量 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

RealGoat 的目前市值為 $ 26.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RGOAT 的流通量為 21.00T，總供應量是 21000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.17K。