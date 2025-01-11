ReadySwap 價格 (RS)
今天 ReadySwap (RS) 的實時價格爲 0.00657404 USD。目前其市值爲 $ 54.95K USD。RS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ReadySwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.02 USD
- ReadySwap 當天價格變化爲 -1.51%
- 其循環供應量爲 8.36M USD
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今天內，ReadySwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000100847175898388。
在過去30天內，ReadySwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011342513。
在過去60天內，ReadySwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011372287。
在過去90天內，ReadySwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000661456507198941。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000100847175898388
|-1.51%
|30天
|$ -0.0011342513
|-17.25%
|60天
|$ -0.0011372287
|-17.29%
|90天
|$ +0.000661456507198941
|+11.19%
ReadySwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.08%
-1.51%
-14.17%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 RS 兌換 AUD
A$0.0106499448
|1 RS 兌換 GBP
￡0.0053249724
|1 RS 兌換 EUR
€0.0063768188
|1 RS 兌換 USD
$0.00657404
|1 RS 兌換 MYR
RM0.0295174396
|1 RS 兌換 TRY
₺0.2328524968
|1 RS 兌換 JPY
¥1.0365288868
|1 RS 兌換 RUB
₽0.6681196852
|1 RS 兌換 INR
₹0.5666165076
|1 RS 兌換 IDR
Rp107.7711302976
|1 RS 兌換 PHP
₱0.38786836
|1 RS 兌換 EGP
￡E.0.3321862412
|1 RS 兌換 BRL
R$0.0402331248
|1 RS 兌換 CAD
C$0.0094666176
|1 RS 兌換 BDT
৳0.8019013992
|1 RS 兌換 NGN
₦10.1922601352
|1 RS 兌換 UAH
₴0.2779504112
|1 RS 兌換 VES
Bs0.34842412
|1 RS 兌換 PKR
Rs1.8306729188
|1 RS 兌換 KZT
₸3.469120908
|1 RS 兌換 THB
฿0.2279877072
|1 RS 兌換 TWD
NT$0.2176664644
|1 RS 兌換 CHF
Fr0.0059823764
|1 RS 兌換 HKD
HK$0.0511460312
|1 RS 兌換 MAD
.د.م0.0660033616