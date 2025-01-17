Reach 圖標

Reach 價格 ($REACH)

USD

Reach ($REACH) 實時價格圖表

$0.01103098
$0.01103098$0.01103098
+3.20%(1D)

今天 Reach ($REACH) 的價格

今天 Reach ($REACH) 的實時價格爲 0.01103098 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。$REACH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Reach 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 29.67K USD
- Reach 當天價格變化爲 +3.24%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Reach ($REACH) 價格表現 USD

今天內，Reach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00034637
在過去30天內，Reach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014409030
在過去60天內，Reach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028720248
在過去90天內，Reach 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00872835099029541

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00034637+3.24%
30天$ -0.0014409030-13.06%
60天$ -0.0028720248-26.03%
90天$ -0.00872835099029541-44.17%

Reach ($REACH) 價格分析

Reach 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01021327
$ 0.01021327$ 0.01021327

$ 0.01348586
$ 0.01348586$ 0.01348586

$ 0.312835
$ 0.312835$ 0.312835

-0.29%

+3.24%

-0.00%

Reach ($REACH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.67K
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0.00
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什麼是Reach ($REACH)

Simplified, automated, permissionless protocol for quality engagement rewarding, powered by $REACH.

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Reach ($REACH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Reach ($REACH) 的其他問題

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$REACH 兌換爲當地貨幣

1 $REACH 兌換 AUD
A$0.017649568
1 $REACH 兌換 GBP
0.0089350938
1 $REACH 兌換 EUR
0.0107000506
1 $REACH 兌換 USD
$0.01103098
1 $REACH 兌換 MYR
RM0.04963941
1 $REACH 兌換 TRY
0.3907173116
1 $REACH 兌換 JPY
¥1.7117874764
1 $REACH 兌換 RUB
1.1375146576
1 $REACH 兌換 INR
0.9553931778
1 $REACH 兌換 IDR
Rp180.8357087712
1 $REACH 兌換 PHP
0.6463051182
1 $REACH 兌換 EGP
￡E.0.5558510822
1 $REACH 兌換 BRL
R$0.066737429
1 $REACH 兌換 CAD
C$0.0157743014
1 $REACH 兌換 BDT
1.3411465484
1 $REACH 兌換 NGN
17.1821853774
1 $REACH 兌換 UAH
0.4652867364
1 $REACH 兌換 VES
Bs0.59567292
1 $REACH 兌換 PKR
Rs3.0777537298
1 $REACH 兌換 KZT
5.85193489
1 $REACH 兌換 THB
฿0.3810100492
1 $REACH 兌換 TWD
NT$0.362919242
1 $REACH 兌換 CHF
Fr0.0100381918
1 $REACH 兌換 HKD
HK$0.0858210244
1 $REACH 兌換 MAD
.د.م0.110861349