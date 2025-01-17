RAYN 圖標

RAYN 價格 (AKTIO)

USD

RAYN (AKTIO) 實時價格圖表

$0.163856
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-1.20%(1D)

今天 RAYN (AKTIO) 的價格

今天 RAYN (AKTIO) 的實時價格爲 0.163856 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。AKTIO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RAYN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 298.86K USD
- RAYN 當天價格變化爲 -1.29%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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RAYN (AKTIO) 價格表現 USD

今天內，RAYN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021415013142351
在過去30天內，RAYN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0288552873
在過去60天內，RAYN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0567717618
在過去90天內，RAYN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.09841286646139697

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0021415013142351-1.29%
30天$ -0.0288552873-17.61%
60天$ -0.0567717618-34.64%
90天$ -0.09841286646139697-37.52%

RAYN (AKTIO) 價格分析

RAYN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.161864
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$ 0.167032
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$ 0.510465
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+0.10%

-1.29%

-1.36%

RAYN (AKTIO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 298.86K
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什麼是RAYN (AKTIO)

Rayn is a mobile application that combines the efficiency and practical features of digital payments with the latest wealth management tools for currencies and alternate investment strategies.

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RAYN (AKTIO) 資源

官網

大家還在問：關於 RAYN (AKTIO) 的其他問題

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AKTIO 兌換爲當地貨幣

1 AKTIO 兌換 AUD
A$0.2621696
1 AKTIO 兌換 GBP
0.13272336
1 AKTIO 兌換 EUR
0.15894032
1 AKTIO 兌換 USD
$0.163856
1 AKTIO 兌換 MYR
RM0.737352
1 AKTIO 兌換 TRY
5.80377952
1 AKTIO 兌換 JPY
¥25.42717408
1 AKTIO 兌換 RUB
16.89683072
1 AKTIO 兌換 INR
14.19156816
1 AKTIO 兌換 IDR
Rp2,686.16350464
1 AKTIO 兌換 PHP
9.60032304
1 AKTIO 兌換 EGP
￡E.8.25670384
1 AKTIO 兌換 BRL
R$0.9913288
1 AKTIO 兌換 CAD
C$0.23431408
1 AKTIO 兌換 BDT
19.92161248
1 AKTIO 兌換 NGN
255.22702128
1 AKTIO 兌換 UAH
6.91144608
1 AKTIO 兌換 VES
Bs8.848224
1 AKTIO 兌換 PKR
Rs45.71746256
1 AKTIO 兌換 KZT
86.925608
1 AKTIO 兌換 THB
฿5.65958624
1 AKTIO 兌換 TWD
NT$5.3908624
1 AKTIO 兌換 CHF
Fr0.14910896
1 AKTIO 兌換 HKD
HK$1.27479968
1 AKTIO 兌換 MAD
.د.م1.6467528