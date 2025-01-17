Ray Network 價格 (XRAY)

USD

Ray Network (XRAY) 實時價格圖表

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+4.80%(1D)

今天 Ray Network (XRAY) 的價格

今天 Ray Network (XRAY) 的實時價格爲 0.00869256 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。XRAY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ray Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.20K USD
- Ray Network 當天價格變化爲 +4.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ray Network (XRAY) 價格表現 USD

今天內，Ray Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004011
在過去30天內，Ray Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0307106614
在過去60天內，Ray Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2449427412
在過去90天內，Ray Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0080087053940467151

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0004011+4.84%
30天$ +0.0307106614+353.30%
60天$ +0.2449427412+2,817.84%
90天$ +0.0080087053940467151+1,171.11%

Ray Network (XRAY) 價格分析

Ray Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.007962
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$ 35,570
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-0.64%

+4.84%

+103.81%

Ray Network (XRAY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 3.20K
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什麼是Ray Network (XRAY)

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Ray Network (XRAY) 資源

官網

大家還在問：關於 Ray Network (XRAY) 的其他問題

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XRAY 兌換爲當地貨幣

1 XRAY 兌換 AUD
A$0.013908096
1 XRAY 兌換 GBP
0.0070409736
1 XRAY 兌換 EUR
0.0084317832
1 XRAY 兌換 USD
$0.00869256
1 XRAY 兌換 MYR
RM0.03911652
1 XRAY 兌換 TRY
0.3078904752
1 XRAY 兌換 JPY
¥1.3489114608
1 XRAY 兌換 RUB
0.8963767872
1 XRAY 兌換 INR
0.7528626216
1 XRAY 兌換 IDR
Rp142.5009608064
1 XRAY 兌換 PHP
0.5092970904
1 XRAY 兌換 EGP
￡E.0.4380180984
1 XRAY 兌換 BRL
R$0.052589988
1 XRAY 兌換 CAD
C$0.0124303608
1 XRAY 兌換 BDT
1.0568414448
1 XRAY 兌換 NGN
13.5397922328
1 XRAY 兌換 UAH
0.3666521808
1 XRAY 兌換 VES
Bs0.46939824
1 XRAY 兌換 PKR
Rs2.4253111656
1 XRAY 兌換 KZT
4.61140308
1 XRAY 兌換 THB
฿0.3002410224
1 XRAY 兌換 TWD
NT$0.285985224
1 XRAY 兌換 CHF
Fr0.0079102296
1 XRAY 兌換 HKD
HK$0.0676281168
1 XRAY 兌換 MAD
.د.م0.087360228